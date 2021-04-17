В Колледже судостроения на Кронштадтской улице завершают реконструкцию

В Петербурге завершаетсяя реконструкция здания судостроительного колледжа, расположенного на Кронштадтской улице,15. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход восстановительных работ, а также отметил, что после завершения реконструкции Колледж будет наращивать обороты. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент в Колледже судостроения и прикладных технологий обучается 800 человек. После реконструкции планируют увеличить объем до 1200 учащихся.

Напомним, здание построили более 40 лет назад, а восстановительные работы начались в январе 2020 года. На данный момент в здании проводятся отделочные работы, а также завозят станки.