В Петербурге 267 льготников получат новое жилье

В Смольном планируют закупить 267 однокомнатных квартир для детей-сирот. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Согласно задумке, город приобретет 80 квартир площадью от 42 до 52 кв. м, а также 187 квартир площадью от 33 до 42 кв. м. Недвижимость планируют купить через аукцион. Стартовая цена за 1 квадратный метр назначена в 130 843, 55 рубля.

Примечательно, что каждая из приобретаемых квартир должна находиться в доме 2010-го года постройки и новее. Наиболее точная информация будет появляться на официальном портале Госзакупок.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о понижении цен на закупочное жилье для города.