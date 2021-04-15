На Бакунина сносят дореволюционный дом, который ранее запретили демонтировать

В Петербурге местные жители заметили возобновившиеся работы по сносу здания в доме №33 на улице Бакунина. Ранее этот дом в Центральном районе города было запрещено сносить решением Куйбышевского районного суда.

Об инциденте сообщили петербуржцы днем, 15 апреля, в социальных сетях. Представители «Петербургской строительной компании» успели отреагировать на информацию, отметив, что работы по демонтажу ведутся в другом, соседнем месте.

На данный момент у дома установлена камера от Госстройнадзора. Таким образом, представители ведомства подтвердили, что демонтажные работы проводятся на другом участке.