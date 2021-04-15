ККИ обязал снести павильон на Рихарда Зорге

В Петербурге сносят торговый павильон на улице Рихарда Зорге. Здание признано незаконным решением Комитета по контролю за имуществом Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Известно, что павильон занимает площадь в 840 квадратных метров. В здании расположено заведение общепита. Кроме того, в павильоне торговали продукцией.

В результате ККИ обязал снести незаконное помещение, а в отношении юрлица возбудили уголовное дело и назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.