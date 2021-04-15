На Заневском появится новый ЖК со встроенными парковками и гипермаркетом

В Петербурге планируют построить новый жилой комплекс на Заневском проспекте под номером дома 65. Объект будет построен с учетом трендов 2021 года – встроенными помещениями в виде парковок и гипермаркета. Об этом сообщается на сайте Госстройнадзора.

Так, вблизи метро «Ладожская» появится новый жилой комплекс со встроенными помещениями, подземным гаражом и объектом гостиничного обслуживания. Участок под комплекс занимает площадь в 2,95 га. Дом будет готов к 2025 году.

По словам Антона Орлова, руководителя направления земельных участков Colliers, объект соответствует трендам этого года, так как сейчас стараются строить парковки и гипермаркеты на территории новых ЖК.