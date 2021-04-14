В домах Петербурга не планируют отключать теплоснабжение

В Петербурге продолжается отопительный сезон. Городские теплоэнергетики не планируют отключат квартиры петербуржцев от регулярного теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК».

Известно, что для закрытия отопительного сезона в городе должно быть менее +8 градусов в течение минимум пяти календарных дней. На данный момент в городе решается вопрос о переходе на систему периодического отапливания.

В любом случае социальные учреждения будут отапливаться до окончания отопительного сезона в полном объеме.