В КГИОП не могут дать оценку состояния горящей фабрике пока огонь не ликвидирован

Председатель петербургского КГИОП Сергей Макаров отметил, что еще рано давать оценку состояния здания фабрики «Невская мануфактура», так как возгорание еще не устранено. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Примечательно, что пожар пытаются потушить уже более 36 часов. От большой территории осталась уцелевшей только часть стены. Возможно, ее используют в дальнейшей реставрации.

«Точную оценку состоянию здания возможно будет дать позже, на объекте больше суток работают пожарные расчеты», — отметил глава КГИОП.