Реконструкция «Невской мануфактуры» составит более пяти лет

Петербургские эксперты выразили мнение касательно прогнозов по срокам восстановления здания сгоревшей фабрики на Октябрьской набережной. По мнению специалистов, реконструкция займет не менее пяти лет. Об этом сообщает зампредседателя совета городского отделения Общества охраны памятников Александр Кононов.

«Основные расходы, которые сейчас не оценить, понесет собственник здания. Он может попытаться перепродать здание. Но кто бы ни стал владельцем сгоревшего памятника, по закону ему предстоит его восстановление», – считает Кононов.

Администрация Петербурга отмечает, что собственник фабрики обязан заняться восстановлением здания, так как «Невская мануфактура» входит в список объектов культурного наследия.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о последних очагах возгорания в здании площадью в 150 «квадратов».