В Петербурге продадут особняк, в котором находится Всероссийское общество глухих

В Смольном сообщили о намерении продать особняк, где размещено Всероссийское общество глухих. Стоимость сделки составит примерно 300-400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Особняк является объектом культурного наследия города, так как ранее это был "Дворец Великого князя Михаила Александровича". Проблемой продажи дома является размещенной на площади в 500 квадратных метров отделение Всероссийского общества глухих в Петербурге.

При этом, в администрации Петербурга уточняют, что для Общества уже подыскивают подходящее помещение в Невском районе.