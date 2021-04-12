Конюшенное ведомство могут сдать в аренду инвестору за один рубль

В Петербурге планируют сдать в аренду Конюшенное ведомство. Правительство города рассматривает вопрос об осуществлении процедуры через торги в рамках нового этапа программы «Аренда памятника за один рубль». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что стартовая цена объекта – один рубль. На торги выставят здание Конюшенного ведомства на Конюшенной площади. При этом отмечается, что инвесторы приобретут много рисков. Дело в том, что работы по восстановления ограничены жестким сроком в 7 лет.

Напомним, проект находится на консервации почти с 2000 года.