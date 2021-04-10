На Авито продают особняк на Английской набережной

В Петербурге продается особняк, расположенный на Английской набережной. Объект пытаются продать с 2013 года. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске «Авито».

Известно, что стоимость особняка равняется 1,25 млрд рублей. Объект принадлежит Паскевичу и занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Дом был ранее отреставрирован, потому цена на него поднялась.

Известно, что внутри особняка есть подвал, офисные и подсобные помещения, а также курительная комната, кафе-столовая и сауна.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о продаже киосков «Роспечати» в связи с нерентабельностью стационарных точек продаж.