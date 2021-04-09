Риелторы нашли самую дорогую и дешевую однокомнатные квартиры в Петербурге

В Санкт-Петербурге риелторы провели аналитику всех жилых помещений города и определили самую дорогу и дешевую однокомнатные квартиры. Специалисты в сфере недвижимости сообщили, что на данный момент в Петербурге на рынке вторичной недвижимости доступно около 6,5 тысяч однокомнатных квартир, площадь которых составляет от 30 до 45 «квадратов».

Самый большой выбор жилья обнаружили в Приморском районе — 1291 вариант. Самое дешевое жилье в этом районе стоит 4,3 млн рублей. Меньше всего такого жилья нашли в Кронштадтском районе — 33 квартиры, из которых самая дешевая стоит 3,3 млн рублей. Наименее дешевыми из всех квартир в Северной столице оказалось жилье в Колпинском и Красносельском районах, где стоимость самой дешевой квартиры составляет 2,8 млн рублей.

Самое дорогое жилье Северной столицы зафиксировали в Центральном районе, стоимость которого составляет 21,9 млн рублей.