Уличные веранды смогут установить 100 петербургских ресторанов

В Петербурге рестораны начали получать разрешения на установку уличных веранд. Нововведение действует с 1 апреля, а срок обработки заявки составляет 5 дней. Так, за первую неделю действия нового законопроекта в городе соответствующие разрешения получили уже 100 ресторанов. Об этом сообщают в пресс-службе комитета имущественных отношений.

«Заявка подаётся через Личный кабинет арендатора на главной странице сайта КИО. Получить готовое разрешение также можно онлайн — через Личный кабинет или по электронной почте, указанной в заявлении», — отмечают в ведомстве.

Напомним, с 1 мая по 15 октября будет действовать упрощённый порядок размещения террас у точек общепита, который позволит подержать рестораторов в условиях пандемии коронавируса.