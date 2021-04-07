Теплосети Петербурга опубликовали график отключений горячей воды

На сайте предприятия АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» опубликовали график плановых отключений горячей воды на период весна-лето 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Седьмого апреля 2021 года «Теплосеть Санкт-Петербурга» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения», - отмечают в ведомстве.

Теперь можно ввести номер дома и улицу, чтобы узнать точные даты отключения горячей воды. Известно, что в энергетики планируют проверить работоспособность 30 тепломагистралей в межотопительный период.