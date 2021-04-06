Летом в Приморском районе появятся четыре новых школы

В Приморском районе Петербурге появятся семь новых объектов социнфраструктуры. Среди них две школы, открытие которых запланировано на лето 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Объекты появятся в рамках Адресной инвестиционной программы. В 2021 году, летом, планируют завершить строительство двух школ на Шуваловском проспекте. Каждая из них рассчитана на 550 школьников.

Кроме того, в северо-приморской части квартала 56АБ, здание другой школы готово на 75%, а на Пригородном проспекте появится школа, рассчитанная на 1 600 учащихся.

Остальные объекты будут готовы после 2021 года.