В Петербурге требуют убрать граффити Даниила Хармса на улице Маяковской

Дзержинский районный суд будет рассматривать иск, поданный от администрации Центрального района 5 апреля, в понедельник. Иск обращен к ТСЖ "Маяковского 11" и заключается в требовании привести жилой дом в надлежащее состояние.

Причиной подачи иска стало граффити с Даниилом Хармсом, которое появилось на доме 11А на улице Маяковского. Ранее подобную просьбу обозначал Георгий Полтавченко, требующий в 2016 году избавиться от изображения писателя на фасаде здания.