В РЖД готовы рассмотреть проект переноса Большого порта за пределы Петербурга

Компания ОАО «РЖД» выразила готовность рассмотреть возможность участия в проекте переноса портовых мощностей за пределы города. Ранее во время встречи с президентом России Владимиром Путиным совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил перенести Большой порт в Усть-Лугу, а на освободившейся территории построить флагманский район.

«Российские железные дороги» отмечают, что проект их заинтересовал, однако представителям компании необходимо предварительно изучить весь вопрос и принять во внимание аргументы заинтересованных лиц.

Напомним, на 600 га порта Андрей Бокарев предложил построить 4,8 миллиона квадратных метров жилья, а также деловой центр и инфраструктуру. При этом некоторые жители Петербурга опасаются, что на территории построят 25-этажные дома.