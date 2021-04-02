Дачу Воронцова отреставрируют за 40 млн рублей

В Петербурге отреставрируют здание на улице Чекистов, где расположена дача Воронцова «Новознаменка». На реставрацию дома средства будут выделены из городского бюджета. Об этом сообщается в Смольном.

Соответствующее решение принято администрацией Петербурга, так как дача Воронцова входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

«Город выделяет значительные средства на восстановление старинных дач и особняков, которые некогда находились за городской чертой. Каждое такое здание — не только наше архитектурное наследие, но и уникальный туристический объект, передающий дух того времени», — отмечают в ведомстве.

Известно также, что на реставрацию Петербург выделит 39, 9 млн рублей по программе КГИОП.