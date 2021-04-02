Пьяного водителя, из-за которого погибло два человека, осудят в Петербурге

В Петербурге осудят мужчину, по вине которого в ДТП погибло двое людей. Виновнику аварии грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, авария произошла 7 октября 2020 года в Кировском районе. Подсудимый передвигался на Volkswagen Jetta и, не справившись с управлением, врезался в полуприцеп, а тот вынесло на встречную полосу. В результате ДТП пассажирка погибла на месте, а водитель другого автомобиля погиб в больнице.

В последствии было установлено, что водитель был пьян, а после аварии скрылся с места происшествия.