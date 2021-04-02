Эксперты считают перенос Большого порта за пределы Петербурга нереальным

В Петербурге мнение жителей и экспертов разделил вопрос о переносе Большого порта за границы города. С Соответствующей инициативой выступал ранее Андрей Бокарев, предложив создать на освободившейся территории новый флагманский район. Однако у специалистов в сфере недвижимости и экономики много сомнений по поводу реализации данного проекта.

В частности, генеральный директор ООО «УК Глобал Портс» Альберт Лихолёт выразил мнение по технической возможности реализации проекта.

«Неочевидно, как будут компенсироваться затраты, понесённые инвестором для создания и обслуживания современных перевалочных мощностей, как будут решаться земельные вопросы, как будут определяться источники финансирования переноса и перераспределяться между затронутыми участниками рынка", — недоумевает Альберт Лихолёт.

Главной причиной невозможности реализации проекта эксперты называют финансирование. Так как при переносе порта на пустом участке придется с нуля выстраивать все объекты, что крайне затратно.