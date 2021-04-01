Цена на недвижимость в Петербурге и пригороде стали сильно дорожать

В консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» сообщили, что цены на квартиры класса масс-маркет в Санкт-Петербурге с начала 2021 года подорожали на 7,4%. К концу марта стоимость за квадратный метр составила 155,5 тысяч рублей.

Цены на недвижимость в пригороде Северной столицы также сильно выросли — на 8,5%. Стоимость квартиры за «квадрат» составляет 102,6 тысяч рублей.

«Подорожание, как в городе, так и в пригородах объясняется увеличением стадии готовности ряда проектов, а также выводом на рынок новых объектов по среднерыночным ценам», — сообщила Ольга Трошева, руководитель центра.