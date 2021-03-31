В акватории Финского залива могут появится три островка для пешеходов

В Петербурге могут появится новые пешеходные объекты в акватории Финского залива. Обсуждение проекта прошло 31 марта, в среду, в Комитете по природопользованию. Инициатором стала компания «Зенит-Арена».

На новых намывных территориях, которые планируют совместить с "защитными гидротехническими сооружениями", создадут три островка. Кроме того, островки планируют соединить пешеходными подходами с берегом.

Известно, что на островках хотят разместить различные объекты культурно-досугового назначения». Окончательное решение по проекту, а также по деталям сделки будет принято к 1 мая 2021 года.