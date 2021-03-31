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Студентки из СПбГУ решили отреставрировать беседку из фильма «Брат»

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© Фото: Смоленское лютеранское кладбище

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Склеп находится в плачевном состоянии, поэтому КГИОП одобрил реставрационные работы.

В Петербурге учащиеся СПбГУ собирают деньги на реставрацию склепа из кинофильма «Брат». Студентки обратили внимание на плачевное состояние беседки и обратились в КГИОП. Соответствующее разрешение было получено в январе 2021 года. Теперь девочкам необходимо собрать более 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Студентки учатся на 3-м курсе по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Склеп генерал-майора Александра фон Бекмана находится на территории Смоленского лютеранского кладбища. В связи с плачевным состоянием объекта КГИОП выдал студенткам разрешение на проведение работ по реконструкции. Однако на их проведение нужно собрать 60 026 рублей.

Для этого студентки открыли краудфандинговую площадку.

«Нам необходима ваша поддержка! Если мы объединим усилия и возможности, то спасем знаменитый склеп от разрушения», — сообщается на странице проекта.

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