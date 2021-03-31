Петербургские теплоэнергетики уже начали подготовку к 2022 году

В Петербурге уже начали готовиться к отопительному сезону 2021-2022 годов. Теплоэнергетики проводят тепловые испытания заранее и планируют их закончить к 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Известно, что ГУП «ТЭК СПб» будет проверять работу труб в семи районах города до 27 апреля. при этом, 51 сеть города проверят в девяти районах. Проверка оборудования намечена на 31 марта, 7 и 14 апреля.

В текущем году проверка начата раньше, чем обычно. Испытания труб и сетей крайне важны, так как до начала отопительного сезона необходимо не только выявить проблемы, но и устранить их.