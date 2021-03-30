Новая версия Генплана Петербурга может позволить застроить природные участки между городом и пригородом

В Петербурге могут застроить все рубежные поля между уже застроенными частями города и природой пригородов. Для этого парламентская комиссия по городскому хозяйству убрали из редакции закона о Генплане Петербурга норму о сохранении рубежных полей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дело в том, что в Минэкономразвития отправили обновленную версию закона о Генплане Петербурга. В ней руководитель экспертной группы парламентской комиссии по городскому хозяйству Александр Карпов убрал норму о сохранении рубежных полей, что позволяет пустить природные участки между городом и пригородом под застройку.

На данный момент поправки еще не согласованы. Кроме того, для принятия предложенных поправок в Смольном придется обосновать их необходимость.