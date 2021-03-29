Рядом с «Севкабель Портом» откроется летом креативный кластер

На Васильевском острове откроется новый креативный кластер. Открытие намечено на лето 2021 года. Пространство должно объединить сразу несколько проектов. Об этом сообщает пресс-служба пространства.

Кластер разместится на Кожевенной улице и будет включать в себя шесть инклюзивных мастерских "Простые вещи", анимационную студию "Да", помогающая особенным детям, малышам с онкозаболеваниями и подопечным интернатов. Кроме того, здесь будет работать арт-студия благотворительной организации "Перспективы" и магазин с кафе.

Общая площадь кластера составит 2475 квадратных метров.