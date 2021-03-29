  • 29 Март 2021
USD 30.03.2021 75.8287 +0.0711
USD ММВБ 23:20 75.6112  
EUR 30.03.2021 89.3490 +0.0914
EUR ММВБ 23:20 88.9646  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Рядом с «Севкабель Портом» откроется летом креативный кластер

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Пространство объединит несколько современных проектов.

На Васильевском острове откроется новый креативный кластер. Открытие намечено на лето 2021 года. Пространство должно объединить сразу несколько проектов. Об этом сообщает пресс-служба пространства.

Кластер разместится на Кожевенной улице и будет включать в себя шесть инклюзивных мастерских "Простые вещи", анимационную студию "Да", помогающая особенным детям, малышам с онкозаболеваниями и подопечным интернатов. Кроме того, здесь будет работать арт-студия благотворительной организации "Перспективы" и магазин с кафе.

Общая площадь кластера составит 2475 квадратных метров.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?
    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни
    01.03.21
    Выбираем стоматологию
    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram