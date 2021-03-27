В Петербурге собираются построить гостиницу на месте аквапарка «Вотервиль»

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове планируется возведение новой гостиницы. Ее будут строить на месте бывшего аквапарка «Вотервиль».

На данный момент известно, что ООО «Пик-Инвестпроект» уже приобрел 50% ООО «Аквапарк билидинг». Другие 25% находятся у предпринимателя Андрея Недбаева, и оставшиеся 25% — у компании «День и ночь».

Кроме того, сообщается, что документы, разрешающие строительство 13-этажного здания, получены Госстройнадзором. Площадь возводимого помещения будет составлять примерно в 100 тыс. квадратных метров. Также в состав новой гостиницы будет входит паркинг.