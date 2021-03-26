Пулковская астрономическая обсерватория получила штраф в 100 тысяч рублей

В Петербурге суд Московского района постановил выплатить штраф Пулковской астрономической обсерватории. Причиной наложения штрафа стали разрушенные фасады здания и карниз. об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Отделочные слои в верхнем уровне стен (выше карниза) полностью отсутствуют, карниз разрушен. В уровне венчающего карниза произрастает сорная растительность. Наблюдаются утраты, деформация, коррозия металла кровельного покрытия», — отмечают в ведомстве.

Известно, что комиссия из КГИОП выявила ряд нарушений при осмотре «Павильона полярный трубы Михайлова А. А.».