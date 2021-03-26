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На месте аквапарка «Вотервиль» планируют построить отель

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© Фото: pixabay.com

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Для этой цели ГК «ПИК» выкупила здание бывшего аквапарка.

В Петербурге планируют снести здание бывшего аквапарка «Вотервиль» и построить на этом месте отель. Для реализации данной цели структура московской ГК «ПИК» выкупила здание. Однако представители компании не комментируют планы на территорию первого в Петербурге аквапарка.

Напомним, в Госстройнадзор уже подавалась заявка от компании «Аквапарк билдинг» с просьбой разрешить строительство отеля на месте бывшего аквапарка. Гостиница планируется многоэтажная, однако точное количество этажей еще не определено. Общая площадь гостиничного комплекса составит 100 тысяч квадратных метров.

Известно, что строительство отеля планируется производить в два этапа.

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