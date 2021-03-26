В Петербурге планируют ускорить очередь на получение льготного жилья

Льготное жилье в Петербурге поднимется в цене. Цены на квартиры для детей-сирот, инвалидов и многодетных семей станут сопоставимы с рыночной. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Помню, насколько сложно и волнительно было получить первое жилье – долго ждали свою квартиру. Одно из важных социальных обязательств города – обеспечение жильем льготных категорий граждан и ликвидация дефицита социальных объектов», – опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Александр Беглов.

Согласно задумке градоначальника, поднятие цен позволит ускорить очередь на льготное жилье. Петербург сможет выкупать уже готовые объекты для социальных нужд.