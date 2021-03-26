На реставрацию каждой из школ Центрального района выделят не менее 1 млрд рублей

В центре Северной столицы планируют отреставрировать и модернизировать школы. Об этом сообщает администрация города.

В Центральном районе города обучается до 600 человек в каждой школе, в новых школах учеников обычно больше – до 1300.

«Мы будем обязательно заниматься модернизацией учебных заведений, разовьем там дополнительные компетенции. Уже приступили к решению задачи», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, градоначальник указал среднюю стоимость возведения новой школы подобного типа – 1 миллиард 200 тысяч рублей.