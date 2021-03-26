Реставрация Троицкого собора начнется 29 марта

В Петербурге начнут реставрацию Троицкого собора. Соответствующее решение выдала Государственная административно-техническая инспекция. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению ГАТИ, реставрационные работы начнутся 29 марта 2021 года. Во время ремонтно-восстановительных мероприятий вокруг собора будут установлены временные ограждения, а также бытовой городок. Работы по сохранению Троицкого собора завершатся к 15 мая 2022 года.

Известно, что заказчиком работ стала СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".