Коммунальная квартира Довлатова выставлена на продажу за 200 млн рублей

В Петербурге выставлена на продажу квартира Довлатова. Коммунальная квартира занимает площадь в 213 квадратных метров и оценивается в 200 миллионов рублей. Рядом с квартирой расположен памятник самому Сергею Довлатову, которые недавно получил вечернюю подсветку.

В коммунальную квартиру на улице Рубинштейна в доме №23 писатель переехал в 3 года после того, как их семья вернулась из эвакуации в 1944 году. Изначально стоимость квартиры была 42 млн рублей, а объявление появлялось в декабре 2020 года.

Напомним, в более взрослом возрасте писатель переехал в соседний дом №22, а затем покинул страну.