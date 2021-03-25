Здание «Ленэкспо» расселяют в ускоренном порядке

В Петербурге арендаторы помещений в «Ленэкспо» начали спешно покидать выставочный комплекс в связи с возможным сносом здания в апреле. В частности, в седьмом павильоне обещали очистить территорию до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

Выставочный комплекс, расположенный на Васильевском острове, последнее время использовался частично для размещения коронавирусных больных. На территории нескольких павильонов были размещены койки для пациентов с «ковидом» или внебольничной пневмонией.

На данный момент в комплексе идет процесс массового расторжения договоров с нанимателями. Вероятной причиной называют снос здания для строительства нового жилого комплекса на данном участке земли.