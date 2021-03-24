Смольный приобретет квартиры для госнужд на общую сумму 1,39 млрд рублей

Информация о планах Смольного на покупку квартир была размещена на электронной площадке, через которую проводят торги. Заявка на приобретение недвижимости была размещена Комитетом имущественных отношений.

Согласно информации, содержащейся в документах, чиновники хотят купить 136 квартир. Количество комнат в квартирах составляет от трех до семи, площадь помещений варьируется от 66 до 171 метров в квадрате.

Комитет обозначил стоимость квартир – она составит от 7,8 до 16,5 миллионов рублей, таким образом общая сумма, которую в Смольном потратят на приобретение недвижимости, будет составлять 1, 39 миллиарда рублей.