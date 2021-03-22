Самая дешевая петербургская квартира находится у станции метро «Василеостровская»

В Петербурге нашли самую дешевую квартиру. Ею оказалась переделанная студию площадью в 11 квадратных метров. Стоимость квартиры оценивается в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает специалист по недвижимости Алексей Лякин.

Самая дешевая в Петербурге квартира находится на Васильевском острове в районе станции метро «Василеостровская». До метро идти около 10 минут. В целом в Петербурге около 300 подобных объектов, цена которых не превышает 3 миллионов рублей. Обычно самое дешевое жилье в Северной столице – это переделенная под отдельные студии комнаты, продающиеся в статусе доли.