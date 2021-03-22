Каждый пятый арендодатель в Петербурге готов сдавать жилье только славянам

Толерантность среди арендодателей оказалось довольно редким явлением. В Петербурге лишь 17% сдающих квартиры и комнаты не обращают внимание на «неславянскую» внешность. Об этом сообщают результаты исследования объявлений по популярным сервисам подбора недвижимости.

Больше всего ксенофобов удалось найти на Домофонде, где 20% арендодателей готовы сдать жилье лишь лицам славянской внешности. Самым лояльным в том плане сервисом стал Домклик, где лишь 13% объявлений содержали дискриминацию по внешним признакам.

Наибольшие сложности возникают при подборе жилья в «эконом разделе», в котором стоимость квартиры не превышает 50 тысяч рублей.