Суд остановил снос старинного здания на улице Бакунина

Решение, принятое ранее Госстройнадзором, позволяло снести здание на улице Бакунина 33 ради постройки нового объекта. Однако Куйбышевский районный суд приостановил действие этого постановления в связи с открывшимися новыми обстоятельствами.

Дело в том, что в Госстройнадзор поступила информация о дате постройки здания 1950-151 годов, хотя историческое здание построено в 1917 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«В настоящее время на данном участке находится историческое здание, подлежащее в соответствии с оспариваемым разрешением сносу. Истцы утверждают, что ответчик при выдаче разрешения руководствовался ошибочной датой постройки – 1950–1951 годы, в то время как здание построено до 1917 года», – сообщает ведомство.