В Петербурге больше всего малогабаритного жилья

Единая информационная система жилищного строительства Минстроя России опубликовала рейтинг доли малогабаритного жилья по регионам страны. Первое место занимает Петербург, где 74% от строящегося жилья занимают однокомнатные квартиры, а 64% - студии.

Согласно данным ЕИСЖС, средняя площадь строящегося жиль в Петербурге составлять 44,6 квадратных метра, а в Ленинградской области – 38,9 м2. Для сравнения в Москве средняя площадь квартир 56,2 квадратных метра, о соотношение однокомнатных квартир от всего строящегося жилья всего 43%.

Эксперты в сфере недвижимости уверяют, что средняя площадь строящегося жилья будет только расти.