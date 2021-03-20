В центре Петербурга отреставрируют школу №181

В ходе рабочего осмотра зданий Центрального района губернатор Петербурга Александр Беглов поручил отреставрировать школу №181. Историческое здание будет отреконструировано при помощи комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание построено в XIX веке и нуждается в капитальном ремонте фасада, а также в косметическом ремонте внутренних помещений. В школе преподают с 1823 года.

Администрация города выделит средства на ремонтные работы по восстановлению фасада здания.