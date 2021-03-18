Как не допустить ошибок при строительстве домов из бруса

При строительстве деревянных домов чаще всего выбирают брус в качестве основного материала. Дома такого типа строятся быстрее, дешевле и считаются более экологичными. Однако при строительстве дома важно учесть особенности этого материала, чтобы потом не платить за дорогостоящий ремонт по устранению дефектов.

Наиболее частой ошибкой является отсутствие проекта, сооющают специалисты сайта mirdomov.spb.ru. Без четко продуманной планировки не получится безошибочно подобрать размеры и количество материалов, расположение коммуникаций и дверных проемов. Второй ошибкой является стремление к экономии. Дешевые стройматериалы приводят к серьезным последствиям, ведь неправильный тип фундамента или необработанный брус обязательно напомнят о себе при эксплуатации.

Дома из бруса изначально экономичнее большинства типов домов. Соответственно дополнительная экономия на качестве материалов может впоследствии привести лишь к дополнительным тратам.