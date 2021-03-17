Союзу Независимых Профсоюзов России отказали просьбе убрать дачу при саде «Озерки» из списков объектов культурного значения

Кассационная жалоба жалобу Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов была отклонена Фрунзенским районным судом. Ранее суд обязал вуз отреставрировать дачу при саде «Озерки». Кроме того, вуз обязан выплатить неустойку. Штраф составил 50 тысяч рублей. Об этом сообщается объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ранее университет был оштрафован на 3 млн за снос здания, включенного в список объектов культурного наследия. А затем обязал СПб ГУП отреставрировать здание и вернуть объект в первозданном виде.

Примечательно, что «Федерация Независимых Профсоюзов России» делала запрос на удаление дачи из списка культурно-значимых для Петербурга объектов. Просьбы была отклонена.