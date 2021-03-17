Депутаты ЗакСа одобрили поправки в законопроекте о верандах ресторанов

На заседании петербургского Законодательного собрания в первом чтении были одобрены поправки, касающиеся веранд ресторанов. По традиции нестационарные торговые объекты появляются на улицах города лишь в летний период. Однако теперь веранды смогут появляться на улицах в любое время года.

Поправки будут действовать до 31 декабря 2023 года. Инициатива законопроекта принадлежит депутату Денису Четырбоку. проект был одобрен 40 депутатами. Главным плюсом внесения поправок считают возможность повысить заведениям общепита и сфера обслуживания прибыль, потерянную в период пандемии.

Нашлись депутаты, выступавшие против. Они аргументировали это тем, что временные веранды станут постоянным явлением, а также могут мешать пешеходам.