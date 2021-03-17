14-детей сирот получили ключи от новых квартир в Петербурге

В Петербурге 17 льготников получили документы и ключи от новых квартир. Председатель жилищного комитета Виктор Борщев передал льготное жилье 14-детям сиротам, двум многодетным семьям, а также одной семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Квартиры оформлены по договорам соцнайма.

«Планируется больше 6 миллиардов рублей направить на обеспечение социальных выплат и на финансирование обеспечения жильем категорий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», - отметил председатель жилкома.

Льготники довольны предоставленными условиями и заедут в новое жилье в ближайшее время.