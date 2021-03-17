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Наиболее популярным материалом для строительства дома является брус

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© Фото: pixabay.com

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Это связано с обширным списком преимуществ выбора этого материала.

В последнее время все больше людей в качестве материала для строительства дома выбирает брус. В первую очередь это связано с короткими сроками строительства, ведь обычно дома из бруса не требуют облицовки. Из этого же следует и второе преимущество материала – дешевизна. Об этом сообщают специалисты компании www.bruss-doma.ru.

Важнейшим пунктом при строительстве дома из бруса является выбор материала. Наилучшим выбором будет хорошо просушенная древесина (в основном из ели, лиственницы или сосны). Такой материал позволит брусу на деформироваться с течением времени.

Кроме того, важно правильно продумать фундамент под каркас из бруса. Здесь необходимо понимать, что домик из бруса достаточно легкий по весу. Соответственно, при заложении фундамента можно использовать облегченный материалы. Например, ленточный фундамент с малым углублением, либо бетонные плиты.

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