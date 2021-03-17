Выкупная стоимость социальных объектов в Петербурге будет увеличена

В Петербурге планируют увеличить выкупную стоимость у социальных объектов для закупки городом у застройщиков. Об этом стало известно 16 марта, в среду, на рабочем совещании городской администрации.

Согласно данным, представленным пресс-службой Смольного, данное решение позволит выкупать у застройщиков школу с бассейном за 1, 155 млрд рублей, а детский сад за 368 млн рублей.

Известно, что рост цен на социальные объекты составит 6%, а цены на квартиры очередников повысятся на 36%. Так, один квадратный метр такого жилья будет стоит не более 130, 8 тысяч рублей.

В текущем году администрация Петербурга планирует выкупить около 30 социальных объектов.



В Петебрурге ведется активное жилое и социальное строительство. Как сообщает компания Гео Сервис, перед началом строительства необходимо провести подготовку участка и кадастровые работы.