Следствие расследует факт хищения 5,2 млрд рублей у дольщиков ЖК компании «Петрострой»

В Ленинградской области произошел факт хищения 5,2 млрд рублей у дольщиков трех жилых комплексов компании «Петрострой». По данному факту Следственный комитет уже проводит проверку.

Об этом стало известно из письма ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, которое получила инициативная группа дольщиков. По данному факту возбуждается уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.

Как заявляет следствие, строительная компания «Петрострой» похитила более 5 млрд рублей у почти 6,3 тысячи дольщиков таких ЖК, как «Материк», «Северный вальс» и «Чистый ручей», которые строятся в Мурино, Всеволожске и Сертолово соответственно.