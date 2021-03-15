Историческое здание МВД на Фонтанке отреставрируют к 2023 году

В Северной столице историческое здание Министерства внутренних дел будет отреставрировано в период с 19 марта 2021 года по 15 октября 2023 года. Здание расположено на набережной реки Фонтанки в доме 57, литер А. Соответствующая документация появилась 15 марта.

Государственная административная инспекция выдала документы для проведения ремонтных с работ с целью сохранения здания. Примечательно, что историческое здание МВД является объектом культурного наследия.

«Выдан ордер на установку и размещение строительных лесов и пешеходной галереи для производства работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Министерство внутренних дел», - отмечают в петербургском ГАТИ.