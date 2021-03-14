Петербургские «коммуналки» стали популярнее на 45%

Эксперты в сфере недвижимости заметили интересную тенденцию – растущий спрос на «коммуналки». В Петербурге популярность такого вида жилья выросла на 45% по сравнению с февралем прошлого года.

В текущем году спрос также растет. В феврале 2021 года «коммуналками» в Петербурге интересовались на 2,79% чаще, чем в январе этого же года.

Коммунальную комнату можно приобрести в Северной столице минимум за 730 тысяч рублей. Такая комната площадью 10 квадратных метров находится в городе Ломоносов. Наиболее высокая цена у «коммуналки» вблизи станции метро «Чернышевская». Она обойдется покупателю в 6 млн рублей.