В Василеостровском районе открыли новый детский сад

Новый детский сад открылся в Петербурге 13 марта. Учреждение расположено в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей. Об этом сообщает районная администрация.

В новом здании готовы принять детей возрастом от одного до семи лет. Учреждение рассчитано на 11 групп и будет включать в себя помещения для всестороннего развития малышей. Так, в здании разместили сенсорную комнату, музыкальные и спортивный залы, а также игровые зоны.

«В этом садике была логопедическая группа, у нас подготовлен кабинет и специалист, который будет этим заниматься. С введением в эксплуатацию детского сада мы практически сократили очередь наших жителей на посещение детских садов», — добавил Эдуард Ильин, глава администрации Василеостровского района.